ETVOS舞伶防曬礦物粉1180元。（ETVOS提供）

ETVOS舞伶礦物防曬蜜粉餅1380元。（ETVOS提供）

有別於韓系彩妝色彩奔放，強打潮流，日系彩妝小眾品牌以天然訴求熱搭趨勢， 保養起家的Celvoke打造「休息肌平衡系列」，ETVOS則以獨特粉體科技開發出「會呼吸的礦物彩妝」，讓美麗沒負擔成功搶得市場注目。

Celvoke「休息肌平衡系列」以肌膚、心靈與思想的休息為主軸，藉由充分休息，達到肌膚最理想的平衡狀態，業者表示，商品成分70％以上是水，透過利用各種不同的水與複方植物萃取精華，調節肌膚屏護機制，加入療癒精油，讓身心靈與肌膚一同放鬆，使肌膚回到最佳狀態，即日起至30日，在台北SOGO忠孝館Celvoke專櫃，購買指定商品消費滿3500元贈hyphy運動毛巾。

日本彩妝ETVOS以天然礦物成分低刺激配方，推舞伶防曬系列，使用天然礦物成分，可用於臉部，亦可使用在身體肌膚上，溫水及洗面乳即可卸除；SPF45 PA＋＋＋的高效物理性防曬蜜粉餅，輕盈粉體可修飾毛孔潤飾膚色．便於攜帶的特性，可以在夏天帶著補擦防曬、抑制油光，輕鬆打造零油光、零毛孔的濾鏡美肌。

(中時 )