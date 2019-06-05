◎ 美國百分百挺台？ 卜睿哲：台灣恐淪賭桌上的籌碼

美國在台協會前主席卜睿哲（Richard Bush）今天表示，雖然美國政府、國會以及大眾仍然很同情台灣，美國實際上也幫助台灣很多，但台灣有些人如果相信美國會百分之百、全然地支持台灣，「我建議他們要三思，台灣也應該要仔細思考。」

◎ 北韓嗆美：川金會協議恐作廢

朝鮮半島非核化議題因今年2月底的川金二會破局而陷入停滯，雙邊持續指責對方應負全責。而北韓國營中央通信社4日報導，平壤當局警告美國，雙方領導人去年在新加坡達成的川金歷史性協議可能有變成廢紙的危險，並且怪罪美國讓北韓在非核化過程上，承受過度壓力。

◎ 保護主義加劇 習：陸俄經貿合作更顯可貴

大陸國家主席習近平4日前往俄羅斯進行國事訪問。對於陸俄雙方的經貿合作，習近平表示「當前國際貿易低迷、保護主義加劇的形勢下，中俄經貿合作更顯難能可貴」。此外面對美陸貿易戰持續擴大，習近平仍然自信指出，大陸的經濟結構在優化，長期向好是大陸經濟沒有改變也不會改變的大趨勢。

◎ 交部啟動評估 高鐵北延宜蘭有望

交通部長林佳龍昨日至坪林行控中心視察，提出將推動台鐵北宜直鐵與高鐵延伸到宜蘭等議題。他今日受訪時表示，若上述計劃成功，對宜花東地區的觀光將大有助益，因此交通部也正在評估高鐵延伸至宜蘭與屏東等地。

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(中時電子報)