市議員舒翠玲（左）提案的自動選物販賣事業管理自治條例草案與新北市幾乎雷同，經發局長郭裕信（右）將提出市府意見。（甘嘉雯攝）

桃園市議員舒翠玲提出規範校園100公尺不得設立夾娃娃機的《桃園市自助選物販賣事業管理自治條例草案》，市長鄭文燦對此很有意見，認為這是新北市府遭議會退件的內容，怎能「照單全收」？根據經發局清查，從幼兒園到高中100公尺內的夾娃娃機店共有450家，幾乎占全市983家的一半左右，草案未修正而冒然實施，影響層面甚鉅。

「退件的案子被拿來桃園提案，應該不對吧！」鄭文燦認為，此條例主要來自新北市政府版本，僅縣市名稱更改，內容遭新北市議會被退回，「不能任意立法」，他認為稽查販售物是重點，要求經濟發展局在分組審查時，好好跟議員溝通，並充分表達市府意見。

經發局長郭裕信表示，從工商登記層面來看，目前選物販賣機業者以「文教、樂器、育樂用品零售業」進行商業登記，採書面審查並無特別限制，「若從資料來看，根本無從分類是否為夾娃娃機店，也無法分辨距離學校遠近」。

郭裕信認為，規範選物販賣機並訂定條例，多數人都會認同，但條例制定要有實質意義，就實務面而言，管不到源頭，也衝擊到在校園周邊合法的商家，應朝查緝管理方向來執行，同時也建議由中央統一規範，各地再遵從。

(中時 )