苗栗縣長徐耀昌與泰安鄉長劉美蘭（左三），釀製泰安李推廣優質農產。（何冠嫻攝）

今年泰安鄉李子受旱災影響，產量僅剩90萬公斤，鄉長劉美蘭指出，雖產量銳減，但品質不便仍顆顆飽滿、酸甜適中，盼泰安除了以溫泉聞名外，在地農產也能行銷出去。今年公所也首度與苗栗郵局合作，藉中苗、竹南、苑裡、頭份郵局作為據點，提供泰安李子的銷售平台，推廣縣內優質農產。

泰安鄉公所將於7日在泰雅原住民文化產業區舉辦「泰安李農產文化促銷活動」，5日苗栗縣長徐耀昌與鄉長劉美蘭等人，釀製泰安李為活動揭開序幕。劉美蘭表示，泰安的李子年產量為200萬公斤，農民1公頃可賣得100萬元，但近年受旱災影響，李花不開產量逐年銳減，今年僅剩約90公斤，農民收益難以打平。

泰安環境條件優越，也有清澈水源，劉美蘭盼能有效推廣色澤豔麗、果粒碩大、酸甜適中的泰安李，與苗栗郵局合作，將於15日在中苗、竹南、頭份、苑裡郵局推廣，歡迎民眾選購。

苗栗郵局長曾振源表示，過去也分別與卓蘭、西湖合作，推廣過葡萄、新興梨、文旦柚等在地優質農產銷售，今年首次與泰安鄉合作，盼藉由郵局作為媒介，拓展泰安李的行銷。

(中時 )