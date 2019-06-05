內政部營建署同意「桃園北區水資源回收中心放流水回收再利用計畫」納入「公共汙水處理廠放流水回收利用示範推動方案」，未來回收水成為再生水，還能珍惜水資源。（甘嘉雯翻攝）

桃園市將推動放流水回收再利用計畫，目前內政部營建署同意「桃園北區水資源回收中心放流水回收再利用計畫」納入「公共汙水處理廠放流水回收利用示範推動方案」示範案辦理，市長鄭文燦5日表示，新加坡總理每年元旦都會喝一口再生水給大家看，「雖然我沒要當總理，若我們的場好了，我也會喝給大家看」。

市府獲內政部營建署補助27億元，將於北區水資源中心興建日產量11﹒2萬噸再生水廠，提供優良水質，供應給工業區、產業專區使用，水務局積極推廣水資源回收中心放流水取用。

水務局長劉振宇指出，目前各機關單位取用水資源回收中心放流水，推廣使用於路樹澆灌、道路洗街、工地抑制揚塵等，增加放流水的回收使用率，可減少自來水的使用量，桃園市從107年度起辦理桃北再生水計畫之可行性評估等相關前置作業，將分3期建設，第一期工程預計2024年可生產約4萬CMD（公噸／日）之再生水，全期完工後，可生產約11.2萬CMD再生水。

(中時 )