慶端午不只有龍舟、吃粽子，在台北也能欣賞來自日本福岡博多祗園山笠祭囉，不用出國即可感受福岡三大祭典之一！擁有700多年歷史「日本博多祗園山笠祭」， 6月6日至8日來台演出！台北東區SOGO百貨、信義計畫區都能看的到！此外，從7月10日至15日的凌晨，就可以在日本福岡博多市街道的各個區域也能看得到！初夏熱呼呼，民眾也熱情迎接慶典吧！

2018年日本博多祗園山笠祭活動盛況。（圖取自「台北旅遊網」）

喜歡日式慶典的朋友照過來！為宣傳福岡市觀光及博多祇園山笠祭，由博多祇園山笠振興會、博多民踊協會、福岡親善大使、福岡市經濟觀光文化局、福岡觀光會議局之相關人員組團來台。在台北市進行4場宣傳活動，現場活動首先將由福岡親善大使進行宣傳，接著由代表團舞蹈表演，最後將發送具特色之團扇及山笠祭活動手冊。

由博多祇園山笠振興會豊田侃也會長率領36位相關人員來台，為日本長達15天的主場活動暖身宣傳。台北市與世界交朋友，在北市府觀光傳播局的協助之下，山笠祭活動將在台北101及信義文創徒步區等處演出，讓市民朋友可在台北體驗到異國傳統祭典之魅力。！此外，6月8日（六）14：30在台北101也能聽到成軍超過70年，哈佛鱷魚合唱團The Harvard Krokodiloes來台演唱。

博多祇園山笠祭是代表福岡的祭典活動，被聯合國教科文組織指定為無形文化遺產，且是國家指定重要無形民俗文化財產。於毎年7月1日至15日期間，用豪華絢麗的「飾山笠」與勇敢豪邁的「舁山笠」，將博多市區街頭營造成充滿廟會氣氛。

從7月10日至15日的凌晨，就可以在博多市街道的各個區域（中洲流、千代流、恵比須流、土居流、西流、大黒流、東流 ※全部共七大流派）中觀賞「舁山笠」活動，其中堪稱壓軸的是廟會最高潮活動「追山笠」。

當聽到大會廣播「1分鐘前，30秒前，5秒前……」時，扛轎手和觀衆皆籠罩在屏氣凝神的緊張氣氛中，於凌晨4點59分，破曉的大型太鼓「咚」地響起，轉瞬間第一台山笠就會在兩旁成千上萬圍觀民眾「YA—！」的加油聲中，一口氣衝刺而出（稱之為「櫛田入」）。以後，每隔5分鐘，重達超過1公噸以上的山笠，就會在沿途潑灑大量水柱的街道上奔走，直到第八座山笠出發為止。行進間高喊「馬耶氣勒、馬耶氣勒（前進，前進）！」、「歐伊剎、歐伊剎」的加油聲中，扛著山笠奔往約5公里外的終點前進。

「博多祇園山笠祭」來台演出。（圖取自「台北旅遊網」）

2019年博多祗園山笠祭來臺演出資訊

6月6日（四）14:30~15:[email protected]遠東SOGO百貨（忠孝館）

6月7日（五）11:00~11:[email protected]信義徒步區（威秀影城中庭）

6月7日（五）12:15~12:[email protected]遠東SOGO百貨（忠孝館）

6月8日（六）11:30~12:[email protected]台北101（11:30在靠信義路之LOVE廣場、11:50在5樓觀景台入口）

2019年博多祗園山笠祭 活動資訊

時間：2019年7月1日（一）～15日（一）

會場：福岡市內各處、櫛田神社（福岡市博多區上川端町1-41）

交通：從地鐵「中洲川端站」步行5分鐘

(中時電子報)