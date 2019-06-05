紐約曼哈頓為MIB星際戰警的重要場景，旅客可以前往皇后區的法拉盛草原公園，朝聖在第一集中被墜落的太空船摧毀的巨大地球模型。（Booking.com提供）

將上映的《MIB星際戰警：跨國行動》中，巴黎天際將被飛碟的光所照亮，其中艾菲爾鐵塔、凱旋門等知名場景也都出現在電影裡。（Booking.com提供）

摩洛哥馬拉喀什充滿異國情調，知名的露天市集總聚集世界各地的淘寶旅客。（Booking.com提供）

電影《MIB星際戰警：跨國行動》即將上映，全球線上訂房品牌Booking.com也搭電影熱潮，獨家整理出電影拍攝場景目的地與推薦住宿清單，讓影迷能追隨星際探員的腳步，置身電影場景中，一圓星際戰警夢。

英國倫敦，跟隨探員造訪MIB倫敦總部

根據Booking.com調查，全球有36％的旅客在選擇目的地時，會想前往電視、電影或 MV 的拍攝地點，而《MIB星際戰警：跨國行動》中，H探員、M探員與T探員身處的「倫敦」總部所在地也曝光。

Booking.com推薦影迷造訪倫敦時可造訪經典景點「倫敦眼」，此地也是最新一集電影中顯著的地標， 旅客可搭乘摩天輪，從高處俯瞰這古老的文化之都；另外，為滿足廣大粉絲對神祕MIB總部的幻想，Booking.com日前還和索尼影業攜手原汁原味重現出電影中的「MIB 總部獨家住宿」，限時開放給全球旅客預訂，讓旅客更貼近星際戰警的電影世界。

美國紐約，親自走訪紐約系列經典場景

在星際戰警系列中，星際探員在美國各地保護人類免受太空生物威脅，而紐約曼哈頓尤其是重要場景。旅客可以前往皇后區的法拉盛草原公園，朝聖在第一集中被墜落的太空船摧毀的巨大地球模型，或前往上西城參觀第二集開頭場景的美國自然史博物館，來趟知性之旅。

影迷最不能錯過的莫過於布魯克林砲台隧道，這裡的通氣塔就是電影中作為紐約總部的建築。若想、近距離欣賞電影經典場景，Booking.com推薦入住鄰近砲台公園的「瓦格納飯店」，除了可以近距離欣賞這棟知名建築物，還可以從飯店望見紐約港與自由女神像。

法國巴黎，入住獨棟旅館當一日大明星

電影中飛碟的光將照亮巴黎的天際，其中艾菲爾鐵塔、凱旋門等知名場景也出現在中場景中。當影迷追隨星際戰警到這浪漫城市，不妨找間奢華住宿，讓自己享受一下大明星的待遇，Booking.com推薦位在巴黎的16區的「廣場別墅奢華旅館」，住宿設計古今融合之外，還有私人花園，讓旅客能化身巴黎名人享受尊貴生活，且該旅館鄰近地鐵站，前往各大景點也都方便。

摩洛哥馬拉喀什，朝聖激烈槍戰取景市集

摩洛哥馬拉喀什充滿異國情調，知名的露天市集總是聚集著世界各地的淘寶旅客，前來選購傳統織布、陶器與珠寶等。而熙熙攘攘的人群與眾多城牆建築，也讓馬拉喀什成為電影中外星人躲避H探員與M探員的地點，在這最新一集的電影裡，探員們將與外星人在這座古城展開精彩刺激的雷射槍戰。

而鄰近舊城區傳統市集的摩洛哥傳統民宅「沙漠之源庭園旅館」是朝聖此地時的Booking.com推薦旅客的住宿，方便影迷前往其他出現在電影中的知名地標，住宿設計風格結合摩洛哥傳統文化元素及現代新穎的設施，館內並設有美麗的花園與露臺供住客使用。

(中時 )