參訪過台北市立動物園「生態鳥園」與「水禽區」的遊客，應該都還記得在進入或離開時，必須先用手撥開兩道「垂簾」才能順利通過。這項設施的功能，在有效阻絕野鳥和圈養鳥類接觸，並確保居住在這兩區的房客們不會隨便「離家出走」。不過保育員最近卻發現有遊客竟主動撥開「垂簾」，協助幾隻較親人的灰頸冠鶴通過這兩道防線！

【生態鳥園】與【水禽區】在出入口及相連的通道上，都設置了兩道「垂簾」。（台北市立動物園提供）

動物園的「生態鳥園」與「水禽區」，特別採沉浸式混合圈養展示設計，營造鳥類自然生活的氛圍，讓參訪遊客如同踏入野外，不僅可聽見四周傳來的飛行拍翅聲及鳴叫聲，也可以近距離觀察鳥類覓食、求偶、築巢等自然行為，如同大自然的縮影。

來到【生態鳥園】與【水禽區】，不僅可聽見四周傳來的飛行拍翅聲及鳴叫聲，也可以近距離觀察鳥類覓食、求偶、築巢等自然行為（紅睘鳥）。（台北市立動物園提供）

住在這兩個區域裡的珍貴嬌客們，都已經習慣步道上遊客來來往往的參觀模式，許多個體完全不怕陌生人，尤其是「水禽區」裡三隻來自人工孵化與照養的灰頸冠鶴們，非常熱情活潑，比一般親鳥自行照顧長大的鳥類個體，更樂於親近陌生人，有時，牠們還會主動混入人群中，展現「親民」的一面。

【水禽區】裡三隻來自人工孵化與照養的灰頸冠鶴們，非常樂於親近陌生人。（台北市立動物園提供）

【生態鳥園】與【水禽區】在出入口及相連的通道上，為了阻隔野生禽鳥進入、防止鳥兒們勿闖別人家的地盤發生打鬥，甚至是不告而別等情形發生，在每個出入口的位置都設置了兩道「垂簾」，當遊客想要進入或是離開時，都必須用手撥開「垂簾」，才能順利通過。可是保育員最近卻發現有民眾主動將「垂簾」掀開，協助灰頸冠鶴或其他鳥類通過這兩道防線，殊不知類似的舉動，恐怕會危害到動物或其他遊客的安全！

台北市立動物園的【生態鳥園】與【水禽區】，特別採沉浸式混合圈養展示設計（大紅鶴）。（台北市立動物園提供）

為了減輕重量利於飛行，鳥類的骨骼演化為中空的結構，倘若受到驚嚇或外力，很可能就會造成折損。鳥禽一旦離開了牠們習慣的住所後，難免會感到驚慌失措，或是在閃躲的過程中四處逃竄導致受傷，甚至誤傷參訪民眾。台北市立動物園要鄭重呼籲大家，為了動物與遊客的安全，請不要擅自協助鳥禽通過「垂簾」；當您要離開【生態鳥園】與【水禽區】時，請留意一下是否有尾隨在後的鳥兒們企圖「偷渡」；發現遊客有異常的舉動時，請協助勸導或立即通知工作人員處理；請大家一起守護這群美麗的動物，讓鳥類可以放心靠近，也讓更多人有機會近距離地欣賞鳥類之美！

生態鳥園正在進行立柱除鏽工程，暫停開放。（台北市立動物園提供）

遊客愛心用錯地方～灰頸冠鶴意外「離家」。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)