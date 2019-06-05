由南投縣政府辦理的「108年六一女童軍節暨敬老關懷體驗營」今5日在埔里鎮牛耳藝術渡假村登場，黃有全縣各高中、國中、國小女童軍及幼女童軍學生約120人參加，展開為期兩天的活動。

女童軍節暨敬老關懷體驗營特別安排3處長照中心及關懷據點，以服務及照護長者的體驗、實踐女童軍關懷、助人的宗旨。

童軍技能闖關則規劃了豐富、有趣、探索的分站闖關活動，讓學生們更瞭解埔里鎮地方特色，透過團隊合作遊戲讓童軍的小隊制度更加紮實，讓善良、純真、快樂、認真學習的女童軍們增加信心與勇氣。

縣府指出，女童軍活動是種生活教育，以彌補學校和家庭教育的不足，藉由做中學、學中做，女童軍精神與團隊合作讓生命更加豐富，經過一整天的體驗營活動，讓女童軍學生與特效學生相互學習、體驗女童軍課程，進而獲得不同的生命體驗，增進團隊的適應與互動，更加快樂學習、成長、茁壯。

(中時 )