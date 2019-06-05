大陸中國科學技術大學5日表示，該校幾何與物理中心王兵教授與數學科學學院李皓昭副教授在幾何分析領域取得重要進展，合作的論文Theextensionproblemofthemeancurvatureflow(I)被國際數學界最權威的期刊之一InventionesMathematicae接受並在線發表。

平均曲率流是當前幾何分析的研究熱點。研究平均曲率流的困難之處在於分析奇點的性質，一個長久未解決的問題是當平均曲率流出現奇點時，平均曲率是否會爆破？該問題被稱爲平均曲率流的延拓問題，十幾年來長期懸而未決，吸引了衆多幾何流專家的注意力，相關研究文獻非常豐富。

此次發表的論文完全解決了三維歐氏空間中閉嵌入平均曲率流的延拓問題，將俄羅斯數學家Perelman關於龐加萊猜想證明的思想，以及陳秀雄-王兵關於哈密爾頓-田剛猜想的證明方法引入到平均曲率流的研究中，本質上提高了某類平均曲率流極限解的弱緊性，從而將延拓問題歸結爲平均曲率流自相似解的穩定性問題。

(旺報 )