河南一名49歲的前人大代表趙志勇特別喜歡處女，竟然多次透過淫媒用欺騙、強迫、恐嚇等手段姦淫了高達25名少女，其中14人為未成年少女。他去年被法院判處死刑，在昨日伏法。

6月4日，河南省開封市中級人民法院在門外佈張貼公告，指這名前人大代表趙志勇、李娜等強姦、組織、強迫賣淫、協助組織賣淫一案罪犯趙志勇已押赴刑場，執行死刑。

公告指出，趙志勇與同案被告人李娜共謀，由李到河南尉氏縣的初中學校尋找年幼的女學生供趙志勇逞慾。李娜找了劉、吳、蔣、郝等人與四名未成年少女，用毆打、恐嚇、拍下體照片威脅等手段，先後強迫了25名在校女初中生與趙志勇發生性關係，其中還有14名少女未成年。李娜被判處死刑緩期。

綜合媒體報導，一位受害人的媽媽表示，女兒正上初中二年級。2016年4月，女兒跟一名同學曾找她出去玩，女兒瞭解到這個「局」是要跟人發生性關係，女兒就拒絕了。但不久後的下午，女兒被這位同學拉到了一輛小轎車上，然後就進了金沙灣酒店一個內有赤裸男子的房間。還被一名女子要求她先洗澡，之後就被男子性侵。事後，同行女子給她錢，但女兒沒接受。

另一位受害人的爸爸稱，其女現在正上初中三年級，也是如法被這夥人挾持姦淫的。兩位家長都表示，由於犯罪嫌疑人只姦淫處女，因此，他們的女兒只經歷了這一次劫難，但事後兩人都性格大變，也不願與人溝通，動不動就發亂發脾氣。想不到女兒經歷了如此大的傷害。

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(中時電子報)