啤酒酒精濃度低，許多人以為小酌兩杯對健康無害，其實大錯特錯！醫師表示，2瓶啤酒下肚後，會造成腦部疲勞，如同整晚沒睡，每天這樣喝，只要半年大腦就GG，甚至可能造成失智。

根據中央社報導，馬偕醫院精神醫學部主任方俊凱表示，酒精下肚後，透過胃部吸收並送到肝臟，代謝不完的酒精會送到腦部，酒精進入腦部後會強化「抑制神經」讓人想睡，喝多了則會使人變得亢奮。

方俊凱指出，2瓶啤酒下肚後，腦部就會感到疲勞，像是一整晚上都沒睡一樣，加上台灣人愛拚酒，經常在短時間內猛灌2、3瓶啤酒，肝臟來不及代謝，對腦部影響更大。最初可能只是注意力不集中，再嚴重一點可能會忘記怎麼過馬路。

方俊凱說，除了酒後駕車恐傷及他人，喝酒本身還會傷及腦部。每天喝1到2瓶啤酒或是1到2杯烈酒，短短半年就可能對腦部造成傷害，長久下來會導致大腦萎縮，嚴重還可能導致失智症。

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(中時電子報)