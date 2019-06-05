康朵洛娃是馬林斯基芭蕾舞團首席舞者，這回由芭蕾總監法帝夫欽點來台。（牛耳藝術提供）

全球頂尖的馬林斯基芭蕾舞團將再度來台，今（5）日公布舞星名單，其中包括由芭蕾總監法帝 夫欽點的當家一姊康朵洛娃、芭蕾天才奧斯莫金娜，以及高顏質、舞技高超的一哥席克拉洛夫，加上彈跳力十足、能飛天的首席舞者提莫．亞斯克羅夫等，都名列其中。

這回演出出動舞團、樂團、行政、技術與醫療團隊，總計兩百多人，規模龐大，團隊們在參與聖彼得堡白夜藝術節、海參崴遠東國際藝術節的空檔中來台演出，藝術總監葛濟夫自信表示，「我以馬林斯基名號為舞者們背書，因為我自信他們能說服世界觀眾。」

其中康朵洛娃多次亮相於馬林斯基的宣傳影片中，她曾對舞蹈生涯有不同的想法，一度拒絕主演《天鵝湖》，是在丈夫的鼓勵下，才在2006年演出《天鵝湖》，以詮釋黑、白天鵝兩面性格獲得觀眾喜愛，被《芭蕾》雜誌選為巨星類別的「舞蹈精神獎」得主。

值得一提的是穩扎穩打的奧斯莫金娜，她現在是馬林斯基的第一獨舞者，擁有被升為首席舞者的潛質，長年在馬林斯基主演大量的古典芭蕾作品，加上身形修長，上身及手臂力量突出，也擅長演出抒情段落，曾獲俄羅斯榮譽藝術家。

柴可夫斯基的《天鵝湖》是馬林斯基的招牌作之一，原本首演時並不成功，是1895年經過馬林斯基劇院改造，才獲得成功，並留下經典片段，如：32轉、四小天鵝等，都是改造後才有的內容，因而成為名聞天下的作品。

演出名單還包括新星巴托耶娃，以及獲獎不斷的賽吉耶夫。由於馬林斯基芭蕾舞團珍惜每位舞星的表演壽命，為了確保觀眾欣賞品質，依照慣例會在每次上場前依舞星實際狀態做最後的名單安排，主辦單位將保有實際出席名單異動權，演出將於7月18日至20日，在台北國家戲劇院連演4場柴可夫斯基《天鵝湖》。

(中時 )