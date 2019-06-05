台中市西屯區逢甲路與福星路口5日傳出女子行經逢甲圈，遭無妄之災，陌生男子攻擊女被害人，還以口含汽水噴頭。（圖／ 翻攝《爆料公社》）

台中市西屯區福星路與逢甲路口，是逢甲商圈人潮聚集之地，但5日凌晨卻發生許姓姊妹與友人要進去速食店時，在路旁滑手機的周男懷疑許女瞪他，心生不滿，出手毆打許姓姊妹，還口含汽水噴她們後腦勺，一名外籍人士聽到女子尖叫聲，見義勇為上前了解情況，傳出遭周男拿花盆砸頭，周男向警方供稱只是拿花盆砸地，沒有攻擊外籍男子，全案在警詢後，將周男依傷害罪嫌移送法辦。

逢甲商圈5日凌晨近1點多，發生一起女子遭路人毆打案，被害人許女在臉書不公開社團《爆料公社》PO文指出，她與妹妹及友人，三名女性正要進去速食店，在逢甲路與福星路口突遭38歲周男攻擊，造成她們臉部受傷，她的朋友左邊太陽穴也被揍一拳，由於發生在人來人往的逢甲商圈，治安問題引發關切，提醒出入公共場所，要注意身旁的陌生人。

台中市警察局第六分局西屯派出所表示，員警獲報到場，救護車在場先處理被害人的傷勢，據被害女子稱，遭一名男子毆打，當時嫌犯並沒有在現場，受理民眾報案後，在逢甲路和至善路口，一名男子與外籍男子發生衝突，雙方溝通不良，帶回派出所時，被害女子也來派出所報案，馬上認出傷害她們的男子。

警方調查，當時周男坐在逢甲路和福星路口椅子上喝飲料滑手機，許姓女子等三人經過時，周男懷疑被害人用眼睛瞪他，心生不滿，所以用口含汽水噴她們的後腦勺，還出手毆打後離去。

剛好經過現場的28歲美國籍男子，聽聞女子呼叫聲音，趨前攔下詢問發生什麼問題，兩人發生衝突，周男否認拿花盆砸外國男子的頭，表示只是拿花砸地板。

警方指出，周男與外國男子因語言不通，經民眾報案有糾紛，前往帶回派出所了解，經被害女子指認係毆打的男子，雙方製作筆錄後，將周男依傷害罪嫌移送。

(中時 )