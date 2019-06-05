北南高屏明日黃色燈號 高溫上看36度 18:112019/06/05 中時 廖德修 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 氣象局對台北、台南、高雄、屏東等4縣市發布黃色燈號，明天高溫上看攝氏36度。（圖／取自氣象局網頁） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局發布高溫預報，明（6）日中午前後，台北市盆地、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，高溫上看攝氏36度。 氣象局提醒民眾，明日中午前後盡量減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份，慎防熱傷害。 此外，室內應保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。戶外工作或運動者，應減少長時間處於高溫環境中。 (中時 ) #高溫 #氣象局 #黃燈 也許您會感興趣 推薦閱讀 出門帶傘！16縣市午後大雨 新北宜蘭豪雨特報 15:502019/06/01 生活 台北中午飆36.6度 創入夏以來最高溫 16:322019/06/02 生活 端午連假天氣如何？一張圖看懂 17:592019/06/02 生活 不斷更新》雨彈上膛 中南部9縣市防大雨 10:172019/06/04 生活 端午收假日變天 專家：下周梅雨增強了 10:352019/06/04 生活 端午連假雨神同行？氣象局一張圖秒掌握 20:532019/06/04 生活 熱！今高溫34度 午後留意雷陣雨 06:122019/06/05 生活 今起至端午連3天夏季模式 高溫悶熱 10:392019/06/05 生活 午後變天！全台13縣市大雨特報 5縣市小心大雷雨 16:002019/06/05 生活 生活熱門新聞 放屁前出現這3種狀況要注意 恐是大腸癌前兆 - 生活 高嘉瑜黑歷史照片曝光 網加碼爆料當年秘密 - 生活 延續榮耀 2019國慶煙火確定屏東舉辦 - 生活 - 中時 大腸癌頭號殺手！夜市5小吃中鏢 - 生活 這3項紅字最慘！等於健康亮紅燈 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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