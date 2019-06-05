氣象局發布高溫預報，明（6）日中午前後，台北市盆地、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，高溫上看攝氏36度。

氣象局提醒民眾，明日中午前後盡量減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份，慎防熱傷害。

此外，室內應保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。戶外工作或運動者，應減少長時間處於高溫環境中。

(中時 )