昔日秀場天王賀一航日前驚傳因大腸癌驟逝，享壽64歲，他生前曾透露因怕痛不化療，靠著保持快樂生活讓自己續命8年，作法引發熱議。然而資深藝人康弘今(5日)出席108年關懷演藝人員端午節餐會談起老友驟逝，除了惋惜賀一航若乖乖做化療，說不定對好之外，也證實賀一航生前的確嘗試用草藥來控制病情。

康弘透露，當時賀一航認識許多江湖郎中朋友，有朋友就告訴他「開完刀別化療，吃他這個就會好」，雖然康弘私下有勸賀一航還是要化療，但賀一航愛漂亮，擔心化療會留下後遺症。

據鏡週刊報導，康弘更透露介紹賀一航吃草藥的那位朋友，他也認識，感嘆其實對方也是好意，但還是讓賀一航成為了白老鼠。

另外，康弘是首次參加關懷演藝人員餐會活動，他說：「看到今天場面真的很熱鬧，我有點後悔以前沒有來，現在來了還來得及！」許久沒在媒體上曝光的他也自嘲說：「因為大家會聯想我這個人怎麼不見了，我站出來證明我還在，我發現一個道理，人一定要出來參加活動，身體才會好！」一席話逗樂現場眾人，他也特別獻唱一首《美麗星期天》與大家同樂。

(中時電子報)