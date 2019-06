中國大陸可能發動稀土戰迫美讓步

為防範中國大陸以稀土原料為手段影響美國經濟與國防戰略安全,美國商務部週二發佈一份名為《確保關鍵礦產安全可靠供應的聯邦戰略》(A Federal Strategy to Ensure Secure and Reliable Supplies of Critical Minerals)的報告,聲明美國聯邦政府將採取「前所未有的行動」,確保包括稀土在內的關鍵礦產供應不被切斷。

《美國之音》引述這項報告指出,關鍵礦產的可靠供應及其供應鏈的韌性對美國的經濟繁榮和國防至關重要。美國嚴重依賴外國關鍵礦產資源和外國供應鏈,這可能導致經濟和軍事面臨戰略脆弱性。減輕這些風險是重要的,不但符合美國的國家安全戰略和國防戰略,還可以促進美國的繁榮與和平。這些關鍵礦產是許多美國人依賴的無數產品的必要組成部分,產品包括智慧手機、飛機、電腦和GPS導航系統等。

美國商務部長威爾伯.羅斯(Wilbur Ross)也表示,報告中建議聯邦政府「採取前所未有的行動」,確保這些重要材料的供應不會被切斷。

報導指出,這份報告提出了6項行動綱領、24項目標和61項建議。6項綱領包括:推進關鍵礦產供應鏈的轉型研究、開發和部署;加強美國關鍵的礦產供應鏈和國防工業基地;加強與關鍵礦產相關的國際貿易與合作;提高對國內關鍵礦產資源的瞭解;改善在聯邦土地上獲取本土關鍵礦產資源的機會,並縮短聯邦許可證審批時限;增加美國關鍵礦產資源勞動力。

美國內政部曾發佈報告指定了35種被認為對美國經濟和國家安全至關重要的礦產,其中包括鈾、鈦和稀土。

目前美中兩大經濟體之間的貿易戰仍在持續,中共領導與官方媒體曾暗示將以稀土作為美中貿易戰的武器。以2017年為例,美國進口的稀土原料有80%來自中國大陸。

大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文曾就稀土問題表態說,中國大陸作為世界上稀土資源最豐富的國家,願意滿足其他國家對稀土的正當需求。但是,如果有國家利用中國大陸出口的稀土所製造的產品,打壓中國大陸的發展,於情於理這都是難以接受的。

(中時電子報)