嶺腳社區發展協會今（5）日舉辦「性別平等課程－性別意識培力及社區暴力防治講座」，平溪區長陳聖聰（前排左一）也到場共襄盛舉。（平溪區公所提供）

嶺腳里長、嶺腳社區總幹事陳銘哲認真包粽子。（平溪區公所提供）

暑氣熱騰騰端午佳節即將到來，平溪區公所繼上周在嶺腳社區舉辦「性平體驗－端午縫香包活動」開啟「性平端午」序幕後，嶺腳社區發展協會接手第2棒，舉辦「性別平等課程－性別意識培力及社區暴力防治講座」，同場加碼包肉粽活動，今（5）日上午在嶺腳市民活動中心熱鬧展開。

平溪區公所表示，性別平等政策是新北市政府的重點政策項目，平溪區公所近年來深入鄰里社區推廣性別平等觀念，透過各種活動的宣導，一點一滴將性別平等觀念帶進居民生活中。

嶺腳社區發展協會在這次活動中，邀請新北市婦女中心性別培訓講師溫淑苓前來授課，除了性別意識培力以外，溫淑苓也分享她宣講社區報力防治的心得，運用生活中淺顯易懂的例子來讓民眾理解，溫淑苓平易近人的授課風格也讓參與活動的阿嬤阿公感覺非常親切，互動熱烈。

嶺腳社區發展協會理事長潘隆賢表示，嶺腳社區過去較少舉辦活動，不過青壯子弟都很想為嶺腳做點事情，而市府推動銀髮俱樂部及性別平等的政策，正好發酵出讓社區動起來的能量，讓年輕的居民可以貢獻心力，社區長輩也有機會多出來走走；希望這場活動是個起點，在成立銀髮俱樂部之後繼續舉辦更多活動供里民參加，活化社區。

嶺腳里長、嶺腳社區總幹事陳銘哲表示，這次活動除了讓性別平等理念自然輕鬆地融入民眾的生活中，社區暴力防治觀念對於里內生活環境安全也很有助益，今天活動還搭配端午節慶讓里民親手包肉粽，共聚一堂體驗節慶的習俗。

平溪區公所說，課程結束後，嶺腳社區發展協會邀請來上課的里民享用剛出爐的肉粽，對於許多阿嬤阿公而言，今年的端午節非常特別也很有意義，居民臉上的笑容為這次活動做了最美麗的註腳。

(中時 )