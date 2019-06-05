2020總統大選腳步逼近，為防範假訊息影響選舉，民進黨中常會今（5）天邀請台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋，針對資訊戰進行專案報告，民進黨主席卓榮泰聽完後表示，為防範網軍影響大選，要發展完備的民主防制機制，避免有心或外國勢力假借民主、破壞民主。

民進黨發言人李明俐會後轉述常會內容，他說，民進黨主席卓榮泰在會中聽完專案報告後表示，資訊戰是網路時代的新型態戰爭，愈來愈多的研究顯示出，特定外國勢力系統性地操作假訊息、帶風向，試圖影響公共輿論，或介入選舉，已經是實際發生的情形。

卓榮泰說，面對新型態的威脅，政府要持續強化資訊戰的能量，建立全面的防衛機制，人民也要培養多方查證的習慣及獨立的思考模式，讓不實的訊息不再散播，鞏固民主政治。

沈伯洋也特別剖析大陸網軍的操作模式，更提到宗教勢力的介入，有中常委特別指出，政府要在這方面下心思防範，期盼提高國人警覺心。卓榮泰說，宗教勢力的問題相當嚴重，一定要知己知彼，發展出更完備的民主防禦機制，避免有心人士及外國勢力假藉民主、破壞民主。

卓榮泰表示，民主是爭取而來，必須持續捍衛，民進黨會與人民站在一起，確保台灣的自由民主。

(中時 )