晚期肝癌藥物治療再傳新福音！二線口服藥物納入健保給付，原本規範半年3次局部治療後才能申請健保給付的一線藥物，放寬調整為1年3次局部治療，健保每年將會增加逾4億元費用，卻能望嘉惠至少1400名患者病情穩定、享有生活品質。

台灣肝癌醫學會秘書長、林口長庚腸胃肝膽科醫師林成俊強調，以往晚期肝癌患者平均壽命大約6個月，所幸近年肝癌治療蓬勃發展，其中透過臨床一、二線口服藥物接軌治療，平均生命可延長26個月。

37歲蔡小姐3年前在日本遊樂園玩雲霄飛車，歷經急速轉彎後，腹部悶痛不適，回台檢查出13公分肝腫瘤，手術切除後，卻在肺部發現癌細胞轉移，服用一線口服藥物病情穩定，去年二月又在肺部發現新的腫瘤，接軌使用二線口服藥物，病情穩定控制1年，維持正常生活。

收治蔡小姐的台灣消化系外科醫學會理事長李金德表示，一線口服用藥是全球第1個證實能延長肝癌患者存活期的藥物，可以阻斷肝癌細胞血管生成與腫瘤細胞增生，延長晚期肝癌患者存活時間、延緩疾病惡化。

2017年二線口服新藥出現更為晚期肝癌者點燃生命之火，提供一、二線用藥接軌治療的新選擇，不僅是病患治療福音、也減輕他們的經濟負擔；一般自費二線口服新藥1個月療程要價8至9萬元。

健保署長李伯璋表示，健保已從B肝、C肝的積極治療，儘量防止民眾不得肝癌，現在再放寬一線用藥、給付二線新藥，讓患者病情穩定、提升生活品質，使得病患不會很快去世，因此健保第1年支出約4億元、第2年4.7億元，而前5年花費約4至6.5億元。

(中時 )