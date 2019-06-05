中華民國僅剩的17邦交國之一的索羅門群島，其外長耶利米•馬涅勒接受當地媒體專訪時表示，是否將外交承認從台灣轉向中國大陸，將在100天內給出答案。

《索羅門時報》5日在網站頭條區放置了一篇題為「100天內決定是否與台灣斷交」的報導。內文寫道，索羅門群島外交部長耶利米•馬涅勒（Jeremiah Manele）指出，是否將外交承認從台灣轉向中國大陸將在接下來的100天內給出答案。

針對是否受到外界施壓的質疑，馬涅勒回應稱，這是一項主權決定，是索羅門群島政府關注的問題。在這方面，政府正在做全面評估，以便政府、核心成員和內閣能充分了解此事。

五月中旬，《索羅門星報》就曾在頭版報導，稱兩名來自最大省份的議員領銜施壓，要求總理索加瓦雷在6個月內與中國大陸建交，否則將對他提出不信任案。

我外交部當時回應，本屆所羅門群島國會仍是多黨林立，內閣也屬多黨聯盟，難以形成共識或政策。

(旺報 )