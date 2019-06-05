交通部明將公告「Uber條款」，預計6月9日上路，最快10月9日就可進行取締。網路叫車平台自救會表示，交通部已向其邀約明日會面，但自救會表示，除非交通部邀請代僱駕駛、小客車租賃業者、平台業者、網路叫車消費者代表，並全程公開討論過程，才願意進行會議。交通部表示，明日會議主要探討Uber司機轉至計程車隊的配套措施。

網路叫車平台自救會表示，交通部應事先公布議程與討論事項，並邀請所有利害關係人，包含代僱駕駛、小客車租賃業者、平台業者、網路叫車消費者等一起參與，此外也要求全程公開討論過程，否則將不參與會議。

自救會表示，若缺少相關利害關係人的私下討論，此會議將毫無意義，也勢必對這個產業的從業人員造成更大的傷害。

交通部次長王國材表示，仍希望明早10點可會面，也有與其他業者另外約見，以利個別問題溝通與處理。他表示，同意下次會議邀請所有關係人，並開放媒體。

王國材說，明日會議主要是針對Uber大車隊交通部配套措施的討論，且因小汽車租賃、Uber公司、自救會、計程車各自訴求不儘相同，希望再一次分別見面，處理各自問題。他說，預計將等到中午為止。

交通部預告修正《汽車運輸業管理規則》，明日將正式公告，為使代僱駕駛順利轉業，交通部預留4個月的緩衝期，將開放37場計程車登記證考試，可吸收1萬人以上報考，該法預計將在10月9日正式上路，屆時Uber司機將有兩條路可以選擇，即轉行改開計程車，或是繼續與租賃業者合作，Uber若繼續與租賃業者合作，須以小時作為起租單位，否則可對租賃業者處以9000元到9萬元的罰款。

(中時 )