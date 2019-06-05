台東關山國中全校有過半比例是原民孩子，透過Dream Big元大公益圓夢計畫，同學有機會在更好的餐飲設備環境中學習，了解烘焙料理職業與實作課程，他們在畢業前的今天展現成果，並思考著如何以這項技藝打開下一階段的人生。

元大金控暨元大文教基金會發起的Dream Big元大公益圓夢計畫，8所中小學、3個社福單位經過7個月的課程與陪伴，650位學童與偏鄉長者也即將從圓夢計畫「畢業」，今天在台北華山文創園區展出成果。

元大文教基金會執行長楊荊蓀表示，這次Dream Big計畫，元大志工團擴大號召710位志工，從屏東、台東到新竹、台北，哪裡有需求就排除萬難前往，有的志工挑戰8小時20公里的走讀、擔綱做解說講師；或頂著大太陽彩繪社區；冒雨陪伴行動不便的孩子下田餵牛…等，每個任務都充滿挑戰，每次陪伴都收穫滿滿。

台東關山國中6位同學將計畫中所學習的餐飲課程，透過「食尚上菜秀」的廚藝成果來表達對師長謝意，一位同學說自己是布農族，透過這個課程，有機會為謝師宴下廚辦桌，當天他煮了一道屬於原住民美食的「苦茄樹豆湯」，大受好評，讓他對自己的手藝與家鄉味更充滿自信。

嘉義縣和順國小15位小學生走讀全台430公里的汗水雨水化作95頁文字、手繪、影像創作，編輯成為最有紀念價值的新書，個個成為小小作家。同學們都表示畢業前能有這本書，就是他們最棒的畢業禮物。

新竹心路慢飛天使陽陽特別上台擔綱小老師，帶領元大文教基金會執行長楊荊蓀完成絹印提袋作品，秀出自己與29位同學的絹印、烘焙作品。心路社工透露，對一般孩子很簡單可以參與的活動，卻是這群「慢飛天使」的「艱難行動」。

挑戰身體極限的還有「跑跑少女」豐姊姊們，來自新北市貢寮的豐珠國民中小學的豐姊姊，從過去受管束只想跑出校外的迷惘，在陳紅蓮校長的引導下，不僅直接帶領大家「跑出去」，跑完地形陡峭的貢寮雞母嶺古道，還擔任教練帶著東北角五所小學上百位弟妹們攀登合歡山，畢業前登上人生首座百岳。

(中時 )