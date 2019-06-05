北市消防局光明分隊消防車去年10月15日車頭在行駛中突然彈開，小隊長李耀文從擋風玻璃摔出車外遭車輪輾斃。士林地檢署調查事故原因，台灣區汽車修理工會同業公會2名教授現場以同型車勘驗，發現無機械故障、無人為疏失，車頭因不明原因彈開，致發生意外事故。

事發編號「光明91」水箱車，車齡已經有17年，依照主計處的規定已達報廢的年限，不含事故車輛有5台同型、同年份水箱車當時仍在北市服役（現已全部報廢），去年10月15日上午8點多，李駕車到北投立德路一間驗車廠保養，返回隊部時行經大度路1段、2段路口，車頭無預警的彈開，導致李被拋飛出外，水箱車撞擊電線桿才停止。

檢察官經過半年多的調查，委由汽修公會黃姓、高姓教授到場實測，並向李妻、李子說明機械原理，檢方依現場警方拍照，以卡榫、安全扣環都在正確的位置，而且根據保養廠的監視器畫面，李依照SOP規定蓋上車頭，並無任何疏失。

4月底，檢察官找來專業教授、家屬現場實驗，如果卡榫沒有勾住車頭，車頭會前後晃動得很厲害，不可能行駛2公里，而且，沿途監視器也有發現車頭有嚴重晃動的情形，顯示卡榫、安全扣都有擺放在正確位置。

檢方表示，事發前並沒有機械故障，李自己蓋上車頭，卡榫都在正確位置，沒有人為疏失，僅能以不明原因導致卡榫鬆脫，無人犯罪簽結，家屬對於結果也沒有意見，上月初已將案件結案。

(中時 )