戴男5日凌晨前往竹東一家即將開幕的連鎖咖啡店潑漆，幾度險些滑倒。（莊旻靜翻攝）

新竹縣竹東鎮一家新開幕、尚未營運的連鎖咖啡店，5日凌晨邀人潑漆，全新裝潢都染上紅漆，網友將此事分享在臉書社團「新竹爆料公社」等，引發網友議論，警方也火速破案，逮捕涉案的戴姓男子。

根據監視器畫面，戴男在5日凌晨潑漆，前往潑漆路上，甚至還被差點摔倒，過程十分「有趣」。

由於該店即將開幕，才剛裝潢好，卻遭潑漆，因此引發不少網友同情、討論，警方也過濾監視器，逮捕到行兇的戴男，但至於戴男為何犯案，是否與業者有糾紛？警方則以偵查不公開為由，未能多透露。

(中時 )