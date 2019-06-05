將開幕咖啡店遭潑漆 竹東警速破案 18:392019/06/05 中時 莊旻靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 戴男5日凌晨前往竹東一家即將開幕的連鎖咖啡店潑漆。（莊旻靜翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 戴男5日凌晨前往竹東一家即將開幕的連鎖咖啡店潑漆，幾度險些滑倒。（莊旻靜翻攝） 新竹縣竹東鎮一家新開幕、尚未營運的連鎖咖啡店，5日凌晨邀人潑漆，全新裝潢都染上紅漆，網友將此事分享在臉書社團「新竹爆料公社」等，引發網友議論，警方也火速破案，逮捕涉案的戴姓男子。 根據監視器畫面，戴男在5日凌晨潑漆，前往潑漆路上，甚至還被差點摔倒，過程十分「有趣」。 由於該店即將開幕，才剛裝潢好，卻遭潑漆，因此引發不少網友同情、討論，警方也過濾監視器，逮捕到行兇的戴男，但至於戴男為何犯案，是否與業者有糾紛？警方則以偵查不公開為由，未能多透露。 (中時 ) #潑漆 #網友 #警方 #開幕 #凌晨 也許您會感興趣 推薦閱讀 迫不及待! 韓粉已在凱道 凌晨就發景福門照片 09:112019/06/01 政治 銀髮夫妻甜蜜約會 深情凝望網感動 11:372019/06/01 溫馨 芒果太夯 警方護果專案提早啟動 18:322019/06/01 生活 左鎮化石園區開幕近3周 入園人數將破10萬 19:152019/06/01 旅遊 韓國瑜花蓮造勢前 東大門凌晨大火 02:232019/06/03 社會 台灣網友最愛電商平台 PChome 24h購物奪冠 11:132019/06/03 財經 MIC：智慧家電網購排名 網友最愛掃地機器人 11:382019/06/03 財經 4日凌晨1點WWDC開跑 聖荷西會議中心整裝待發 12:242019/06/03 科技 網友提帶職參選自付遺缺補選費 柯P：沒意見都可以 16:512019/06/03 政治 B2C網購 PChome24h最受青睞 04:102019/06/04 產業．科技 社會熱門新聞 膠帶封口繩綑綁 年輕女慘遭Uber司機SM - 社會 史上最爆笑反酒駕宣導 詼諧對話寓教於樂 - 社會 李婉鈺大快人心 館長：早就知道會起訴 - 社會 新莊摩鐵驚見雙屍 情侶倒臥房內 - 社會 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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