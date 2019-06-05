為了宣導無菸健康環境，台南市玉井區衛生所5日上午於玉井區竹圍里關懷中心舉辦講座，教社區阿公、阿嬤如何遠離菸害，衛生所員工也以有獎問答方式，讓社區民眾在輕鬆愉快過程中了解健康常識，社區公嬤也認真聽講。

玉井區衛生所表示，為宣導2019年世界戒菸日主題「吸菸與肺部健康」，提醒民眾關注接觸菸品對全肺部健康的影響，陸續於各社區舉辦宣導活動，也請里長邀請社區民眾一起來關心自己的身體健康。

除了鼓勵社區民眾遠離菸害，衛生所5日特別邀請「加賀谷宮本式音樂照顧協會」音樂講師楊秀惠，以音樂方式為參加活動的里民舒緩內心的壓力，阿公、阿嬤都覺得很新奇。

玉井區衛生所所長林俊吟表示，無菸檳及規律的運動，能遠離口腔癌及新陳代謝症候群，讓身心更健康。有菸癮民眾可尋求戒菸服務與諮詢，能夠減少他人二手菸及三手菸之危害，共同支持為社區注入多元健康元素。

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(中時 )