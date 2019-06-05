萬華分局昆明街派出所傳出有男子自殘帶傷闖派出所。有一名年約60多歲的男子，在自家水果刀朝腹部自殘，再跑到派出所。

一名年約60歲的穆姓男子5日下午疑與家人口角，激憤下持刀朝腹部自刺兩刀，接著渾身是血衝入住家附近的昆明街派出所求助，萬華警方見狀立刻通報119，將穆男送至台大醫院包紮救治，目前已暫無生命危險。

警方表示，下午4時40分左右，1名男子衝入派出所求助，腹部有明顯血跡，值班員警見狀立刻請救護車將他送往醫院急救。

據指出，穆男家住附近，下午疑與家人爆發口角，一時衝動才會尋短，警方已通知家屬，進一步了解衝突發生過程。

救護人員趕到現場，發現傷者腹部有2處穿刺傷，傷者意識清楚，目前由員警陪同就醫。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)