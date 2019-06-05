《勞工職業災害保險法》草案明（6）日將正式預告，未來凡登記有案事業單位均強制納保，除現行勞保投保1038萬餘人，未來單獨立法將納入4人以下投保單位14萬餘家，約30萬餘人，受惠勞工將達1068萬餘人。雇主若未幫勞工加保，勞工又發生職災，將可處10萬元以上、300萬元以下罰鍰。草案預告至8月4日。

草案規定凡登記有案事業單位勞工均強制納保，臨時或短暫受僱於自然人雇主之勞工，則納為特別加保對象；凡登記有案事業單位勞工加保，其保險效力自到職日起算，投保薪資上限訂為7萬2800元，可涵蓋9成勞工薪資水準，下限則訂為基本工資。

若雇主未幫勞工申報加保，可處2萬至10萬元罰鍰，萬一勞工在未加保期間發生職災，罰鍰則提高到10萬至300萬元，未來罰鍰收入將再挹注勞工職業災害保險基金運用。

勞動部勞動保險司司長鄧明斌表示，考量新法施行尚無經驗質作為精算基礎計算費率，故開辦初期以現行勞保職災保險各行業別費率計收保費，將在施行後3年再重新精算調整費率，若新法於2020年上路，預計2023年才會用新費率。現行各行業別職災保險平均費率為0.21％。

現行勞保平均投保薪資為3萬1514元，依據草案，平均投保薪資為3萬5870元，預估雇主負擔將從每人每月66元調整至75元，增加9元。

草案亦擴大醫療費用支付範圍，提高傷病給付水準至7成、調整失能年金及遺屬年金給付基準不按年資計算；若勞工符合兩個以上年金請領給付條件，採取併領，但職災年金給付會適度減額調整，減額比率以50％為限，以避免損害勞工權益。

勞動部職安署署長鄒子廉則指出，未來職業病認定從現行雙軌二級制調整為中央鑑定單軌一級制，刪除地方政府認定之機制，增加鑑定效率；該年度應收保費20％亦將提撥辦理職災預防與重建業務。

(中時 )