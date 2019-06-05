苗栗縣教育成果嘉年華安排手作互動攤位，展示校方豐碩教育成果。（何冠嫻攝）

苗栗縣107學年度教育成果嘉年華5日熱鬧開幕，在苗栗市巨蛋體育館展示過去1年苗栗縣各級學校豐碩教育成果，以嘉年華模式安排靜態展示與闖關活動等，實踐多元教育的認知與體驗。

教育成果嘉年華5日熱鬧開幕，設置近百個攤位，除了有靜態海報成果展，及動態動手做與闖關活動外，還安排學童以閩、客、原、新等多種語言表演，展現本土教育、藝術教學深耕、自造教育及科技中心、技藝教育等各項計畫學習成果。

面對108學年度的課程綱要，苗栗縣政府在去年先行辦理「12年國教前導試行學校協作計畫」，編列國中小35校共350萬元經費，由校內教學團隊在課程撰寫、教學試作的滾動修正中，設計貼近社區、學校特色及符合生活情境的「接地氣」課程，讓孩子將所學知識、技能活用於生活中並能解決問題，以培養孩子適應現在與未來的素養。

教育成果嘉年華5日熱鬧開幕，設置近百個攤位，除了有靜態海報成果展，及動態動手做與闖關活動外，還安排學童以閩、客、原、新等多種語言表演，展現本土教育、藝術教學深耕、自造教育及科技中心、技藝教育等各項計畫學習成果，

苗栗縣長徐耀昌5日也頒發推動課綱徵文比賽獲獎教師，以及在「摘星計畫」榮獲五顆星及四顆星的35所學校，勉勵並肯定各校團隊的努力與用心。徐耀昌表示，各級優秀學校以多元方式展現成果，不僅達楷模、學習之效，更在共好的教育環境中，孕育更多未來希望，強調縣府也將持續以行動挹注教育資源，成為各級學校最大的後盾。

(中時 )