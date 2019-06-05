「新竹市勞工子女暑假教育成長營」即日起至6月28日開放現場報名，由於名額有限，一開放報名，現場就擠滿家長。（陳育賢攝）

每年暑期都大獲勞工家長好評的「新竹市勞工子女暑假教育成長營」將於7月6日至8月17日再度登場，即日起至6月28日開放現場報名，今年將推出樂高機器人等18項多元課程，由於名額有限，一開放報名現場就擠滿家長，市府再提醒勞工朋友們好好把握機會。

市長林智堅指出，辦理這項成長營活動是期待找回孩子學習的熱情，讓他們「從做中學」創造真學習，奠定創意、創新與創業的基礎，也讓勞工子女一起度過安全又充實的暑假。

承辦成長營活動的新竹市總工會理事長莊鑑川指出，成長營是針對設籍新竹市，且具有勞保或工會會員身分者的子女，對象為國小4、5、6年級生及國中7、8、9年級學生，上課期程為7月6日起至8月17日止。

另，為照顧弱勢家庭，每班保留2個名額給低收入或非自願失業勞工者子女至6月12日止，因此，欲報名者務必先將報名資料準備齊全，以免錯失機會。

今年開設的課程有包括樂高機器人、生活魔術班、創意造型氣球班、創意手作大進擊班、流行街舞班、韓風MV班、科學實驗班、跆拳防身術班、互動桌遊班…等18個班課程。

報名時間為即日起至6月28日止（每日9時至16時），各班額滿為止，報名地點於新竹市勞工育樂中心（新竹市田美三街2號3號）。相關資訊可至勞工處官網查詢，或電洽新竹市總工會：03-5312124。

(中時 )