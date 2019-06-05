白蓮霧法式料理，海鮮與蓮霧激盪出驚喜口感。（劉秀芬攝）

台南新市區是白蓮霧的故鄉，公所為了推廣白蓮霧，每年舉辦白蓮霧節，今年活動將於8日上午於三里聯合活動中心舉行，除了有精彩的表演節目，白蓮霧與在地農特產展售、二手市集，更推出「白蓮霧創意料理」，結合法式料理，讓白蓮霧以更多元的面貌呈現給大眾。

新市區公所表示，新市復育白蓮霧已16年，目前栽種面積約4公頃，約有800多顆白蓮霧樹，登記有案的老樹有53顆，3年前在生態公園也復育50顆白蓮霧。6月到7月正是白蓮霧產季，今年因為暖冬，部分果樹已提早採收，特有的清甜口感受饕客喜愛，1台斤要價300至400元。

新市舉辦白蓮霧節也已邁入第16年，今年以「競賽市集FUN一夏」為主題，加入全新的趣味競賽活動，現場也會提供參加的民眾，免費的白蓮霧茶與可口冰淇淋，讓民眾清熱解暑。

為了推廣白蓮霧，今年新市區公所特別與遠東大餐飲管理系合作，由專業講師顏國雄師傅研發展示一系列白蓮霧創意料理，有蓮霧水果蛋皮捲、炙燒鮭魚蓮霧卷、煙燻中卷蓮霧、帕瑪森美腿蓮霧等，並現場教學鮮蝦腰果蓮霧橙汁沙拉的製作，精緻的造型與擺設，是視覺與味覺的極品享受，創意搭配口感更讓人驚喜。

(中時 )