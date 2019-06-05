▲草屯分局的保護青少年青春專案，特前往草屯國中設攤，加強青少年宣導教育。（楊樹煌攝）

草屯警分局重視青少年保護！率先以「青年盃三對三籃球鬥牛錦標賽」啟動青春專案，並在草屯國中設攤，與參賽的青年學子及家長互動，同時宣導「防制青少年接觸毒品與被害、防制青少年被吸收加入幫派、防制少年參與詐欺集團、避免兒少被色情行業利用」等四大主軸。

青春專案由職司青少年保護工作經驗豐富的草屯偵查隊分隊長安秀蘭親自帶隊宣導，並與觀賽和參賽青少年進行有獎徵答，現場互動熱絡，有效展現「反毒、反幫派、反詐欺、反性剝削」教育意義，達成學生放暑假前擴大犯罪預防宣導的目標。

草屯警分局長鄭有益表示，內政部從本月起至至8月31日止辦理「108年青春專案」，警方將結合民間團體的資源及力量，積極辦理各項活動，加強學生法治教育及安全宣導，盼能遏阻青少年犯罪率、防制其被害，達成拒毒、戒毒與禁賭的目標，營造優質青少年成長環境。

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(中時 )