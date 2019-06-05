曼谷機票單程祭出未稅200元起的超殺低價。（易遊網提供）

日本人氣旅遊地的北海道計劃票5天也有含稅6666元起的超低優惠。（易遊網提供）

埔里最新打卡夯點「妮娜巧克力夢想城堡」，1日遊7百元有找。（易遊網提供）

全台首創積木主題飯店的「兆品酒店礁溪」，易遊網獨家祭出79折起優惠。（易遊網提供）

旅遊旺季將來臨，易遊網舉辦的「66旅遊節」今（5日）中午12點開跑至14日下午5點止，旅遊全商品全面下殺6折起，消費滿萬還可抽日本6大熱門城市包含東京、大阪、札幌、仙台、福岡、沖繩的來回機票，要讓想在暑假旅遊又希望省荷包的民眾大搶便宜。

若想去泰國玩，易遊網獨家祭出只要200元起的神級低價（單程未稅），搭乘酷鳥航空飛曼谷，限週二／六航班，優惠至6月10日止，出發日期限為9月30日前，成為小資族瘋狂的搶購清單；日本東京、大阪、北海道計劃票5天，含稅超殺價6666元起，再贈20公斤來回拖運行李，荷包省很大；想安排短天數的輕旅行，澳門3天2夜是人氣選擇，此次活動也祭出澳門計劃票3天，夏季出清價含稅最低4千有找，限量30組。

國外團體旅遊最高現減6600元，包含「日本東北團體5天」、「北陸合掌村溫泉團體5天」第2人直接折6600元，雙雙出發最划算；「泰國暑假團體6天」還有水上市集、河畔夜市、水樂園等熱門景點，暑期一口價含稅1萬2660元起；「新加坡雙樂園團體5天」則直接現砍4千元，含稅1萬6666元起，可暢玩新馬環球影城和樂高樂園，適合親子旅行。

出國旅行網路不可少，「日韓WIFI吃到飽不降速」5天祭出超驚人銅板價66元，限量20組，可說是搶到賺到；而現正值日本自駕天堂的沖繩旅遊旺季，想要展開暑假自駕旅行，「沖繩租車五人座4天」在7月旺季期間不僅不漲，還下殺4折，只要2990元的超低價，且保險、GPS導航、兒童座椅全包。

國內旅遊也有超值輕旅行，像是「絕美日月潭‧桃米巧克力夢想城堡一日遊」，走訪埔里最新打卡夯點「妮娜巧克力夢想城堡」，699元起就能輕鬆出遊；「清境農場‧佛羅倫斯莊園自由2天」含交通、住宿，再送「妮娜巧克力雙人下午茶套餐」，超狂價1666元起；「苗栗舊山線鐵道自行車‧南庄老街一日遊」於8月17日保證出發，免小費只要799元；「花蓮．太魯閣＋海洋公園＋縱谷兆豐農場 豐富3天」則提供不佔床孩童免費、佔床孩童佔床現減2千的優惠（上述皆限1位），親子出遊超划算。

台灣訂房還有許多獨家神秘價和暑假不加價優惠，如「花蓮美侖大飯店」獨家69折，每晚下殺2466元起；「鹿港永樂酒店」享61折優惠，限量搶購2666元起；「台南桂田酒店」雙人獨享優惠2799元起就能入住5星級飯店；而新開幕人氣飯店「兆品酒店礁溪」同樣有最低79折起的獨家優惠，每晚3666元起，就可體驗全台首創的積木溫泉親子飯店，平日入住再加碼免費升等雅緻家庭房。

此外，若使用易遊網APP下單，還有機會獲得最高6萬6點eMoney現金回饋，1點可折抵1元，讓你搶便宜同時還可以賺旅遊金。更多資訊可至https://www.eztravel.com.tw/events/promotion-66/index.html查詢。

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