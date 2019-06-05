彰化鐵路高架化，交通部在召開審查，鐵路局和縣府達成分區構想共識，站體專用區約4.4公頃，建蔽率和容積率分別是70％、300％。（吳敏菁攝）

彰化鐵路高架化「三進三出」，還在交通部審議，鐵路局和彰化縣政府達成周邊土地分區規畫共識，鐵道文化專用區4.4公頃、車站專用區4.4公頃和商業區4.7公頃，鐵路局並建請縣府加強未來人行及車行空間串聯規畫，並在都市計畫提出變更跨區回饋的構想。

彰化鐵路高架化，各界和民意代表頻頻催促，快、快，不能再等了，送件又退件，到底問題出在哪裡？交通部也緊鑼密鼓審查中，交通部長林佳龍直指周邊土地要通盤考量；把都市計畫一併納入審查，才能有效地縫合都市兩半，不至於讓高架化後的車站，只是一座孤島，鐵路局也要提出土地利用的看法。

彰化車站位於山海線交接，高架化複雜性和難度最高，可行性評估，高架化全長9.2公里，增設金馬站、中央站。鐵路局和縣府達成共識，機檢段遷移到花壇，站區南側，規畫為商業專用區；車站核心區作為專站專用區，站區北側作為鐵道文化專用車。

鐵路局指出，分區構想確定，縣府應加強人行及車行空間的串聯規畫；高架化土地倘作為公園、綠地、廣場或停車場使用等公共設施，應依台南鐵道地下化案例，依「都市計畫國營事業土地檢討變更處理原則」，提出彰化站區都市計畫變更區跨區回饋構想。

彰化縣市政府、交通局則要求鐵路局加速扇形車庫活化利用，鐵路局則請觀光局協助彰化市公所持續進行環境整備工作。

彰化市長林世賢指出，提出後火車站紅橋串聯扇形車庫，貫通「最後一哩路」，避免車輛出口卡在民生地下道進出，帶動新的觀光動線，綠色軸線經費2000萬元，觀光局已經允諾補助了。

林佳龍要求把鐵道旅遊作大，鐵路局提出中部鐵道旅遊套裝行程，包含苗栗鐵路火車頭博物館、台中鐵道文創園區、彰化扇形車庫、集集支線及日月潭風景區等，還是請觀光局統籌串聯中部鐵道觀光旅遊廊帶。

(中時 )