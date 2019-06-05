嘉商學生楊凡巧（前排左至右）、黃曉倩、何宇軒統測奪下各群類榜首，成績搶眼，師長及家長同感欣喜。（廖素慧翻攝）

嘉義高商四技二專統測成績亮麗，廣告設計科學生黃曉倩考639.5高分，是設計群全國榜首，她割捨保送及公費出國的機會，只為了考上情有獨鍾的雲科大數媒系，此外，國貿科何宇軒、應用英語科楊凡巧也都囊括商管群、外語群英語類的雲嘉地區榜首。

黃曉倩3年前以5A的國中會考佳績，捨棄明星高中，就讀嘉商廣設科，跌破師長的眼鏡，3年高職生涯她過得扎實精采，勇奪2018年全國商業類學生技藝競賽電腦繪圖組第1名。

導師顏家鈞說，曉倩的術科及學科俱優，可以保送國立科大，並獲教育部公費出國參訪的機會，但她都割捨了，她專心考統測，一心一意朝自己的理想科系雲林科技大學數位媒體設計系努力，考到全國榜首，如願以償。

何宇軒考出644分，是雲嘉南「商管群」榜首，他想當會計師，雖然國中會考不盡理想，但他不斷向目標前進，課前預習，上課認真聽講及發問，規律作息，也參加學校旗槍隊，午間練習旗槍技法，忍受狠毒太陽，汗流浹背，照練不誤，又參加學校晚自習，統測成績可望上成功大學會計系、政治大學金融系、中興大學應用經濟系。

來自雲林偏鄉的楊凡巧考629分，取得外語群英語類雲嘉地區榜首，她對外語深感興趣，立志要用外文將父母親經營的養殖業國際化，高中3年未補習，成績都保持全班第一名，統測成績如願達到第一志願臺灣科技大學應用外語系的錄取標準。

(中時 )