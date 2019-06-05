大陸中科院合肥物質科學研究院5日表示，該院強磁場科學中心張欣研究員課題組利用穩態強磁場大科學裝置，在20特斯拉級強磁場生物安全性方面取得全新進展。20特斯拉約是地球磁場的40萬倍。這一研究首次報導了20特斯拉級以上強磁場對正常小鼠主要生理生化指標等的影響，相關成果在線發表於國際神經成像領域期刊《神經圖像》(Neuroimage)。

隨著科技的發展，爲提高組織解析度和成像功能，醫院核磁共振掃描器(MRI)的穩態磁場強度已從最初的0.5特斯拉普遍提升到1.5特斯拉或者3特斯拉。近幾年來，7特斯拉MRI被批准進入臨床，9.4特斯拉MRI也進行了多項臨床前測試。但10特斯拉以上穩態強磁場生物安全性的研究十分缺乏，20特斯拉以上強磁場生物安全性的研究則接近空白。

科研人員在前期小規模實驗中，檢測了3.7-24.5特斯拉強磁場對荷瘤小鼠的影響，處理時長9小時，雖對腫瘤生長産生一定的抑制作用，但小鼠肝臟受到了強磁場的影響。基於前期的實驗基礎，科研人員降低磁場強度，縮短處理時間，將112隻C57BL／6J正常小鼠，在3.5-23特斯拉場強下、處理時長縮短爲2小時，之後繼續正常飼養三周，全面系統地檢測了其生物安全性。通過病理切片、血常規檢測和血液生化分析等，發現這一強磁場強度和處理時長並未對小鼠的主要臟器(心、肝、脾、肺、腎)，血常規指標以及肝腎功能、脂質代謝和離子濃度等主要生理指標造成明顯危害。

科研人員表示，23特斯拉處理組小鼠的攝食和體重增長受到了一定影響，但是21.9特斯拉及以下的強磁場則無明顯影響。此項研究對界定強磁場生物安全界限，開拓強磁場在醫療和儀器設備等領域中的應用都具有積極的指導意義。

(旺報 )