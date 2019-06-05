今年國際龍舟賽將有近5000名來自16個國家及地區的選手參與。（香港旅遊發展局提供）

「香港龍舟嘉年華」將於6月14日至16日在中環海濱活動廣場舉行，由香港旅遊發展局及中國香港龍舟總會攜手合辦，今年香港龍舟嘉年華將變身夏日遊樂園，不但有深受親子喜愛的人造沙灘和水戰區，更首次舉辦「港市集．港故事」創意手作市集展現香港文化特色，還有多樣的街頭美食攤位呈獻各種港式及國際美食，每天黃昏也舉辦炒熱氣氛的精彩音樂會，要讓遊客吃得玩得都盡興。

今年的國際龍舟賽部分，共有近5000名來自16個國家及地區的選手參與，共約180支龍舟隊伍在維多利亞港較量，也有來自台灣的隊伍，包括中華台北阿拉戰隊、羅東龍、Dream Hunter龍舟隊及高雄市府聯隊，共4支隊伍受邀參加；其中，中華台北阿拉戰隊去年獲得香港國際龍舟邀請賽小龍組第2名／標準龍組第3名，成績表現優異，而香港旅遊局也歡迎台灣旅客到現場為台灣隊伍打氣加油。

除了有緊張刺激國際龍舟賽，深受旅客歡迎的「扮嘢大賽」也將再次上演，參賽隊伍會以趣味搞笑的特色造型於海上激戰，力拼再次成為最吸睛的焦點。

海外旅客還有好康可拿，香港旅遊發展局準備了免費啤酒及美食券讓海外旅客下載，旅客可上網至https：／／reurl.cc／xAmXZ登記，憑旅遊證件及電子換領券，在「香港龍舟嘉年華」現場就能兌換免費啤酒及美食換領券，6月14至16日要去香港玩的民眾，可別忘了下載這個免費好康。「香港龍舟嘉年華」相關活動資料，可至香港旅遊局網站www.DiscoverHongKong.com／DragonBoat／tc查詢。

「香港龍舟嘉年華」今年活動的亮點整理：

首辦「港市集．港故事」為題的潮創手作市集

設46檔以香港本土文化及集體回憶為主題的攤位，展示逾百款手作精品；精品種類繁多，包括引入了潮流元素的傳統糖畫工藝、以港式文化為主題的本地刺繡飾物專門店，以及既帶懷舊畫風、又具本土特色的文具與日用品等。

新增街頭美食盛會

16個美食攤位呈獻港式、美式及德國式等地方美食；亮點包括獲新加坡米其林推推薦的「天天海南雞飯」；6輛美食車提供龍舟嘉年華限定的美食。

結合親子、音樂及慈善元素

再設深受親子喜愛的人造沙灘和水戰區，讓一家大小在鬧市中享受嬉水樂趣；集合本地獨立創作人獻唱的黃昏音樂會，現場氣氛將加倍熾熱；「陸上龍舟慈善活動」，參加者每共划行一公里，建行（亞洲）將會贊助2000港元給香港展能藝術會，幫忙推動本地展能藝術發展。

(中時 )