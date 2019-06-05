演訓項目中，酒駕騎士很盧，不服警員取締，還自稱開了「三槍」有打中獵物，所以沒醉。（吳家詮翻攝）

平常在都會區常可以看到警察大規模集結臨檢酒店、或是有治安疑慮的夜店、KTV等場所的畫面，不過，你知道在較偏遠的山地部落，警察執行路檢、酒測可能遭遇到什麼突發狀況嗎？

花蓮縣警察局新城警分局今(4)日上午在太魯閣國家管理處舉辦108年山地警備治安演訓及上半年山地義勇警察常年暨幹部訓練，演訓內容有酒駕騎車的原住民，自稱「沒有醉」，缺又「開三槍」才打到獵物的糗事；還有員警苦口婆心勸說酒駕零容忍，卻被回說「我棺材已經躺進去一半」的酒話連篇。都在花蓮縣新城警分局的「山地警備治安演訓」中真實呈現，甚至還有不服取締，找民代、發動部落村民抗爭的演訓項目。演練內容幽默風趣，分局長何孟宗說，從詼諧的對話，發揮寓教育樂的功效。

新城警分局指出，本次演練情景是分局轄區內山地部落之案例教育，特將此演練示範現場處置方式，是以兩名員警執行巡邏勤務時，行經部落，發現一名騎乘機車蛇行、未戴安全帽之男子，並加以攔查並發現該男渾身酒氣，警方依法實施酒測，酒測值超標已涉刑法應依法逮捕。參與演訓及常訓的員警及山警約一百餘人，連一旁的遊客見演訓十分逼真紛紛上前圍觀。

分局長何孟宗表示，警方執行酒駕取締不分族群、一定秉持行政中立，酒駕自傷、傷人頻傳，一定要做到酒駕零容忍。議員許淑銀針對演訓說明警民是一家親，溝通為重，不要被情緒影響而壞了彼此間的和氣，且鼓勵鄉民們多多參與山警或義警，彌補警力的不足，成為警方們的助力。

（花蓮縣新城警分局提供）

(中時電子報)