立委陳超明5日邀集相關單位至後龍瓜田勘災。（何冠嫻攝）

後龍西瓜因連日大雨導致腐爛，瓜農損失慘重。（何冠嫻攝）

苗栗縣後龍鎮低窪地區種植的香瓜、西瓜近日暴雨連連，損失相當慘重，5日立委陳超明邀集農委會農糧署、後龍鎮公所等現勘後龍瓜田慘況，為農民爭取災損補助。

後龍瓜田因5月17日豪雨泡水嚴重，之後又遭豔陽曝曬，導致西瓜、香瓜等腐爛，瓜農欲哭無淚、血本無歸。後龍鎮長朱秋隆表示，今年第1期後龍鎮西瓜生產面積約160公頃，目前估計受影響面積約25公頃，恐損失約250公噸產量，其價值計3百萬元。

陳超明說明，瓜果類採收期又適逢天氣多變的梅雨季，常毀於一陣大雨，要求農糧署在相關天然災害補償機制「認定上應從寬、從優，申請流程上應簡化從速把握時效性」，讓受災害農民能及早轉作或重作將損失降至最小。行政院農業委員會農糧署北區分署副分署長林美華表示，目前苗栗縣政府已將香瓜列入農業天然災害補助，西瓜恐將傳出更多災情，已請縣府追蹤，確認災損情況後提報農糧署認定，若達標準將盡速從優開放補助。

(中時 )