世界羽聯（BWF）世界巡迴賽超級300系列澳洲公開賽會內賽全面點燃戰火，台灣一哥周天成高居大會男單頭號種子，第一輪面對世界排名165的澳洲選手丹尼爾范，「天哥」不到半小時就以21：11、21：7迅速過關。

這是周天成生涯首度對壘丹尼爾范，雙方世界排名差距大，實力也有落差，兩局比賽周天成都是一開始就連續得分站穩領先位置，第2局更是用6比0攻勢打得對手無招架之力，讓對手單局得分個位數，整場比賽只花28分鐘就收下勝利。

男單世界排名第32的「羽球王子」王子維，稍早21：19、21：12擊退世界第91名馬來西亞選手詹俊為，同樣挺進第二輪；目前世界排名第18的男雙組合「麟洋配」王齊麟/李洋，大約半小時就以21：14、21：18直落二解決泰國組合伊薩拉（Bodin Isara）/鍾吉（Maneepong Jongjit），世界排名第10、大會男雙第8種子廖敏竣/蘇敬恆，首輪21：12；15：21、21：15力克馬來西亞謝定峰/蘇偉譯。

(中時電子報)