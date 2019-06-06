建國國中校內有紅面番鴨與學生一同成長。（何冠嫻攝）

苗栗縣立建國國中校內飼養著小雞與小鴨陪伴學生與附近居民共度休閒時光，成為另類的「校園寵物」，而小雞小鴨們的存在更具生命教育之用，讓學生能近距離觀察動物行為，此外，校方也備有孵蛋器等，見證家禽生命過程。

建國國中校園一隅養著數隻雞與鴨，學生們能利用休息時間到此看看雞鴨們的旺盛活動力，舒緩壓力與疲憊，見證小雞們的成長。此外，就連傍晚到學校運動的附近居民，也常在此駐足停留，尤其幼童們更是圍觀在旁要引起小動物們的關注。

建國國中校長張慶應介紹，校內有12隻雞與4隻紅面番鴨，2年前開始飼養並為牠們打造專屬小空間，吸引許多傍晚到學校運動的親子駐足觀賞，更具生命教育的意義。

張慶應說明，學校準備孵蛋器，全程記錄小雞的孵化過程，讓學生們能親自接觸並見證家禽類的成長過程，富含教育意義。其他的蛋則會收集起來料理成茶葉蛋，給校內學生或體育班學子們享用補充體力。

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