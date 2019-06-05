美國第6艦隊表示，一架美國海軍P-8A波賽頓(Poseidon)海上巡邏機在地中海國際海域飛行的時候，在短短三小時內，就被俄國Su-35戰機攔截了三次，據P-8乘員的回報，不但感到不堪其擾，而且俄國戰機的動作也有危險飛行之虞。

CNN報導，第6艦隊在週二的聲明說：「2019年6月4日，美國海軍P-8A巡邏機在175分鐘內，被俄羅斯的Su-35遇到三次攔截....而且俄羅斯戰機在我們任務飛機面前高速通行，導致我們的飛機與機組人員都處於危險之中，三次的互動中，其中第二次可被確定為不安全飛行。」

聲明強調，P-8A的飛行都維持在無爭議的國際航線上，「不應該招致俄羅斯的這種活動」。

上個月，美國F-22戰機攔截了俄國的Tu-95轟炸機。(圖/任務與目的)

第6艦隊說，雖然俄羅斯戰機也在國際空域飛行，但是這種互動是不負責任的。我們希望他們的行為符合國際共識，確保安全並防止事故發生。不安全的行動會增加誤判的風險，也可能引發空中碰撞。

這次的美俄軍機互動，可能是俄國對美國的「禮尚往來」，上個月，美國F-22戰機在阿拉斯加海岸附近，攔截了2架俄羅斯Tu-95轟炸機和2架Su-35戰鬥機的編隊。俄羅斯恢復Tu-95轟炸機的巡弋任務後，美俄軍機的空中會面也變得更多，這是莫斯科向對手展示力量的方式。

(中時電子報)