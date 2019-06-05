青年事務局支持學子勇敢造夢，推出總獎金50萬元的設計大賽。為吸引18到30歲之間的年輕設計高手目光，「2019桃園設計獎」以《叢生。Vitality》為主題，邀請充滿創意、風格前衛，以及渴想改變世界設計人才投入賽事，進而讓生活變得更好。

桃園市設計科系在學生目前超過7000人，每年畢業生人數超過1800人，有著相當強大的設計人才庫，青年事務局局長顏蔚慈表示，讓設計人才在桃園有發展空間，青年局肩負重要責任，凝聚在地的設計力量，「相信總有一天我們的桃園學子不用再往台北去。」

青年事務局自年初以來串聯9校25系，建立了「桃園設計學群聯盟」，更支援了桃園8校15系的成果展覽，使得在新一代設計展、文青勝地松山文創園區中的許多設計科系畢展中，都能看到青年事務局支持學子勇敢造夢的身影。

顏蔚慈表示，台灣在長年的設計教育訓練下，青年的設計能量逐漸成熟茁壯，設計師的社會影響力也持續提升，於是鎖定青年設計師，推出首屆「桃園設計獎」，徵件時間至6月30日截止，分為「視覺與商業設計」、「數位與多媒體設計」、「產品與工業設計」等3大組。

桃園作為國門之都以及重要的工業大城和青年創業熱點，青年事務局未來除了定期舉辦設計獎，也將深入桃園設計學子社群，藉由跨界工作坊、論壇、職場體驗等平台打開桃園青年的視野，並建立線上的「桃園設計人才資料庫」，促成產學合作、實習計畫、職缺對接等機會，創造友善可親的設計環境。

(中時 )