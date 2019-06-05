高雄市登革熱疫情卻像端午節的肉棕，同一波群聚感染拉出一串感染者，今（5）日疾管署公布高雄市三民區鼎金里新增1例確診病例，造成這起群聚人數已達15人，因此衛生單位準備開罰，以期有效防止蔓延。

今天新增1例本土登革熱病例是居住鼎金里的70多歲女性，6月3日出現發燒、關節痛及腹瀉等症狀，隔日就醫經過檢驗確診，目前住院中，同住家人無疑似症狀。

這名新增個案近期無出國史，活動地以住家為主，與先前公布的三民區個案具高度地緣相關性，屬同一波群聚感染，這起群聚已有15人確診，而且已經連續4天爆出疫情。

目前鼎金里與鄰近里別都要積極配合政府的疫情調查與防治工作，並依通知或公告主動清除孳生源，如拒絕、規避或妨礙主管機關之相關調查及處置，可處6萬元至30萬元；查核發現孳生登革熱病媒蚊幼蟲者，將會裁罰3千元至1萬5千元。

疾管署強調，登革熱防治需透過全民參與，疫情才能及早獲得控制，清除孳生源是登革熱防治的根本，民眾主應動檢視、清除戶內外環境積水容器，降低病媒蚊密度，確保自身及親友健康。

今年以來國內累計16例本土登革熱病例，個案都是住在高雄市，其中三民區15例（鼎金里14例、鼎西里1例）、前鎮區1例。

(中時 )