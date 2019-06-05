美國與大陸從去年開始貿易戰，為此美國在部分領域稍稍對台灣釋出橄欖枝，讓許多台灣人雀躍，認為可以趁機跟好美國，美國會幫我們對抗大陸，我們也可以從陸美擦撞中獲利，然而前美國在台協會主席卜睿哲的言論，卻狠狠打臉了這種樂觀的想法，但觀諸國際外交與美國對華政策歷史，卜睿哲的言論，顯然更貼近實情。

卜睿哲指出如果台灣有些人相信美國會百分之百、全然地支持台灣，「我建議他們要三思，台灣也應該要仔細思考。」，他舉例，川普和蔡英文通電後9天，馬上又透露只想將台灣當成貿易和北韓問題上對大陸談判的籌碼。而美陸貿易戰日益升級後，台灣會受到波及，成為友軍砲火下的犧牲者。

回顧美國對華政策，在二戰時是中華民國的盟友，但戰後面對國共戰爭，先對我方實施「武器禁運」，南京失陷後美國大使還不走，希望與中共往來。1950年1月美國更聲明不干涉台海，結果6月韓戰爆發，馬上態度徹底翻轉，跟我方簽共同防禦條約，美軍駐台，航母巡防台海。但到了1979年，為了聯合大陸對抗蘇聯，美國又一口氣對我們斷交、廢約、撤軍，二度拋棄中華民國。

但1990年代，天安門事件後陸美關係緊張，美國又接連對我方有重大軍售，違反與中共簽的「八一七公報」中的承諾，但到了2001年九一一事件後，因為反恐需要大陸的合作，美國又一次降低對我方的各種支持合作，改善與大陸的關係。川普上台後更反覆無常到了極致，選前拼命罵大陸，上任後一下子邀請習近平來奉為上賓，指為北韓等議題需大陸配合；一下子又為了自己的選情與大陸翻臉，大打貿易戰。而當他與大陸友好時對台灣當然不假辭色，跟大陸鬧翻時對台灣馬上換一張面孔，翻臉比翻書快。

但美國這樣的做法在國際外交上絕非特例，前英國首相坦普爾曾說，「英國沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，只有有永遠的利益」，所以英國時而與法國為敵，與日本、德國交友，時而又與法國結盟，一起對抗德國、日本。我們必須了解敵友轉換是國際政治的常態，絕不可因為美國一時對我方的親善，就忽略兩岸關係的重要性，把台海和平完全寄望在美國的支持上，否則一旦美國撒手不管台灣而與大陸關係又已徹底搞砸難以挽回時，台灣的安全怎麼辦？

(中時 )