網紅鍾明軒（右）返回母校永平工商與學弟妹們分享走過霸凌的心路歷程。（邱立雅攝）

人氣爆棚的網紅鍾明軒因性別氣質遭受到無數霸凌，更因一曲「煎熬」在網上走紅，卻引來酸民攻擊，近日他募資出版新書「我決定我是誰」，談到他一路以來如何透過閱讀與自我對話，找到自己的美好，並勇敢解決外在的霸凌。鍾明軒5日受母校永平工商邀請，返校與學弟妹分享走過霸凌的心得。

從「煎熬弟」變身「國際美人」的鍾明軒，近日時常發表對教育與時事的評論，甚至還引起教育部長潘文忠的注意，還邀請他到教育部面對面談話，這段對話影片甚至衝上200萬次點擊，引起迴響，因此鍾明軒的高中母校永平工商特別邀請他前來分享面對霸凌心路歷程。

鍾明軒魅力大小通吃，喜愛閱讀的他近日也募資50萬出版「我決定我是誰」

一書，內文談及他成長心路歷程以及如何面對各式霸凌。如今以「國際美人」形象在網上爆紅的鍾明軒坦言仍無法不在意他人眼光，但他透過獨處的時刻與自己對話，挖掘自身最美好的部分。

「我喜歡照鏡子。」鍾明軒擁有遺傳自母親的姣好面貌，深邃的五官與白皮膚，就是他最自豪的地方，甚至他也會對著鏡子擺出不同的動作與姿勢，找出自己最美的樣態，他說每個人身上都有很多美好的地方，要靠自己慢慢去挖掘出來，因為「你的美好終究不會沒沒無聞。」

面對外界不友善的攻訐，鍾明軒認為不能懷疑自己，內在的狀態要自己搞定，但霸凌屬於外在的問題，要勇敢地先去解決。鍾明軒也透過閱讀建立自己的價值觀與信念，現在更用電影、拍片等行動進行自我對話。

(中時 )