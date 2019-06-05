台中市茂盛醫院家醫科醫師呂昀珊實測發現，食用傳統肉粽再配上700cc珍奶後，血糖飆高且不穩定，而選擇吃五穀健康粽，經血糖檢測後沒有明顯變化。（張妍溱攝）

端午節將屆，民眾吃粽配珍奶，小心血糖飆高、體重上升。茂盛醫院家醫科醫師呂昀珊實測發現，食用傳統肉粽再配上700cc珍奶後，血糖飆高且不穩定，而選擇吃五穀健康粽，經血糖檢測後沒有明顯變化，建議糖尿病族群要注意吃粽的熱量與血糖變化。

呂昀珊醫師請來2位護理師先做空腹時自我血糖量測，鄭姓護理師血糖為91（ＧＩ值），在吃下五穀健康粽後1小時，血糖沒有多大的變化，另1位羅姓護理師原本測得血糖是88，食用傳統肉粽後，測得的血糖大幅飆升為117。

呂昀珊表示，糯米主要成分是支鏈澱粉，黏性較高、不容易消化完全，食用過量會導致胃痛、漲氣、胃食道逆流、腸胃炎；1名50多歲男老師，因3餐吃肉粽，胃痛持續1個月，經檢查為胃食道逆流，他甚至在吃粽前先服用胃藥，若長期吃胃藥，恐影響食物吸收，導致鈣質流失且營養不良。

「如何健康吃粽無負擔？」安馨產後護理之家營養師王思媛說，健康吃粽的眉角要挑選五穀健康粽再搭配足量蔬果、無糖飲料，若是糖尿病人則要審慎挑選少糖、少油的粽子，且要減半、分餐食用，才能健康吃粽沒煩惱。

(中時 )