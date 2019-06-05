「北港百年藝鎮再造歷史現場計畫」，鎖定第1自來水廠進行活化。（張朝欣攝）

行政院文化部「北港百年藝鎮再造歷史現場計畫」，鎖定北港鎮第1自來水廠閒置舊宿舍群進行活化，5日展開施工，完工後將邀工藝師進駐打造「職人工藝館」，配合全台唯一的10角水塔，重現自來水廠的歷史風貌。

北港鎮早年港口商務繁盛，加上北港朝天宮媽祖廟香火鼎盛，保有許多歷史建築與文化工藝，雲林縣政府因此向文化部爭取「北港百年藝鎮再造歷史現場計畫」，針對第1自來水廠、舊登記所、集雅軒等建物進行再造。

縣文化處文化資產科長曾惠君表示，北港第1自來水廠目前由縣府向自來水公司承租，活化為「水道頭文化園區」，園區內的10角水塔整修後成為全台最具特色的遊客中心，自來水廠的慢濾池則變成生態池，環境優美是北港鎮民最喜愛的後花園。

曾惠君說，目前再造歷史現場計畫正進行10角水塔旁的水公司員工宿舍群整修工程，包括1間廠長宿舍與4間員工宿舍，5間宿舍年代久遠保有早年建築特色，將保留主要結構活化成工藝展售場域，並不定期請工藝師進駐獻藝。

地方文史工作者蔡享潤指出，期盼員工宿舍群能規畫為類似日本的「職人工藝館」，由在地工藝師進駐，介紹北港地區燈籠、藝閣、雕塑、彩繪等各種工藝，藉由軟硬體的結合，讓民眾深刻感受北港地區的文化歷史，再造百年歷史現場。

(中時 )