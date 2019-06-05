台西鄉海口故事屋經過半年試營運，將於8日正式營運，開幕當天由台西優秀子弟服裝設計師林國基策畫「童心看世界，夢幻娃娃玩具展」，結合在地故事與新住民故事，藉由說故事讓故事屋成為多元文化的交流平台。

海口故事屋前身為日據時代昭和12年（1937）的海口庄長官舍，是雲林沿海少數的日式木造宿舍，台灣光復後做為台西鄉長宿舍，後因年久失修閒置多年，經縣政府登錄為歷史建築展開整修活化，今年1月命名為海口故事屋展開試營運。

海口故事屋負責人丁仁桐5日表示，故事屋充滿在地歷史元素，記錄日據時代至今的社會變遷，之前鄉公所認為過於老舊有意拆除，幸經地方文史工作者爭取才得以保存，可說是得來不易，未來將以各國故事、海洋文化為發展方向，打造1處多元文化交流平台。

丁仁桐說，雲林沿海新住民相當多，故事屋特別規畫新住民故事區，幫助新住民第2代深耕母國語言與文化，多學1種語言，不僅可讓新住民孩子更有競爭力，也讓台灣的的文化更多元、更有包容性，這也是提升台灣競爭力的1種方法。

海口故事屋半年來舉辦春節藝文活動、國際藝術家聯展，大受民眾歡迎，8日正式營運，將由台西優秀子弟服裝設計師林國基策畫「童心看世界，夢幻娃娃玩具展」，展出所蒐集的數百件夢幻娃娃，邀請民眾親子同樂、從回童年時光。

(中時 )