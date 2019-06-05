一名高齡85歲的林姓老翁患有嚴重失智，5日上午獨自一人站在早餐店前喃喃自語說要幫就讀小學的女兒買早餐，店家因無法與之溝通，遂向警方報案。員警通知老翁女兒前來，發現女兒已經40多歲了，才知道原來老翁的記憶一直停留在女兒小時候。

林姓老翁5日一早杵著拐杖站在位於平鎮的一家早餐店內，喃喃自語表示要買早餐，但店員詢問老翁要購賣何種餐點時，老翁均不理睬店員，店家因無法與之溝通且擔心發生意外，遂向警方報案請求協助。

北勢派出所警員黃文凱獲報後隨即趕往早餐店，發現老翁杵著拐杖直挺挺的站在店內，口中不斷喃喃自語要幫讀小學的女兒買早餐，警方發現老翁有嚴重失智情形，只有先行將老翁帶回安置，慢慢查證身分。

經過警方查證後，發現失智的林姓老翁已高齡85歲，警方立即以電話通知老翁家屬，但接電話的居然是老翁口中讀小學的女兒，但警方再次求證時，發現老翁女兒已40多歲。

老翁女兒急忙趕到派出所，除了向警方表示感謝外，也向員警說明父親失智情況一年比一年嚴重，現在記憶都只有停留在自己小學二年級的時候，每天早上都想要出門買早餐，但都會被家人制止，這次父親趁著家人都還在睡覺時偷偷外出，還好警方將父親帶回，幸未發生意外。

(中時 )